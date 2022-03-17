Оккупанты обстреляли Чернобаевку в Херсонской области: есть пострадавшие

Оккупанты обстреляли Чернобаевку в Херсонской области: есть пострадавшие

От обстрелов российскими военными значительно повреждена гражданская инфраструктура населенного пункта.

Херсонская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту очередного обстрела села Чернобаевка, в ходе которого пострадали четыре человека.

Об этом сообщили на странице Херсонской областной прокуратуры Facebook.

По данным следствия, 15 марта от обстрела российскими военными значительно повреждены гражданская инфраструктура населенного пункта и ранены четыре человека, в том числе 14-летний подросток.

Прокуратура фиксирует все преступления страны-агрессора с целью привлечения виновных к ответственности.

Ранее стало известно, что в Херсоне оккупанты сняли украинский флаг со здания городской администрации и объявили о создании "Комитета спасения за мир и порядок". В состав организации входят пророссийские политики и коллаборанты.

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