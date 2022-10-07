Оккупанты обстреляли четыре громады на Сумщине: что известно

С вечера 6 октября до утра 7 октября русская армия обстреляла четыре громады в Сумской области: Белопольскую, Белопольскую, Шалыгинскую и Великописаревскую.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Накануне около 22:00 россияне обстреляли пограничные села Белопольской громады из артиллерии. Зафиксировано пять "прилетов".

Четыре "прилета" было по территории Новослободской громады. В результате обстрела повреждены дом культуры, админпомещение, жилой дом.

Почти в 06:00 7 октября в Шалыгинской громаде со стороны России было четыре пулеметных очереди. После 07:00 зафиксировали два минометных прилета.

После 09:00 враг открывал огонь по территории Великописаревской громады.

Ситуация на Сумском направлении

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что РФ взимает мобилизованных на Сумское направление. Впрочем, не непосредственно к приграничной зоне – на расстоянии 120 км от государственной границы.

Военный эксперт Олег Жданов говорит, что Кремль действительно может пытаться опрокинуть войска на европейскую часть своей территории. Но это перспектива не нескольких дней, а нескольких месяцев. Более того, речь идет не о регулярных войсках, а о мобилизованных, контрактниках и срочниках.

Читайте также: