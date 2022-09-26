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Оккупанты обстреляли четыре общины на Днепропетровщине: выпустили почти 130 снарядов

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Оккупанты обстреляли четыре общины на Днепропетровщине: выпустили почти 130 снарядов

Россия снова обстреляла Днепропетровщину.

В ночь на 26 сентября армия РФ накрывали Никопольский район реактивными системами залпового огня и тяжелой артиллерией. Оккупанты девять раз ударили по четырем общинам: Никопольской, Марганецкой, Красногригоревской& и Мировской.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В населенные районы области прилетело около 130 российских снарядов. По предварительным данным, мирные жители не пострадали.

По Никополю оккупанты попали трижды. В городе повреждены около 40 домов, более 20 хозяйственных сооружений, автомобили, 30 панелей солнечной станции, трансформаторная подстанция и линии электропередач. В результате вражеской атаки обесточены дома почти трех тысяч семей.

В Марганецкой, Красногригоровской и Мировской общинах проводится обследование территорий. Масштабы разрушений выясняются. В других районах ночь прошла без атак агрессорки России.

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© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, начались 208-е сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. ВСУ отразили российские атаки в районе трех населенных пунктов. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 19 сентября.

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