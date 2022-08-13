Оккупанты обстреляли четыре района на Харьковщине: в больницу попали двое взрослых и школьник

За прошедшие сутки оккупационные войска обстреляли Харьковский, Чугуевский, Богодуховский и Изюмский районы в области. Повреждены дома и хозяйственные постройки.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

За минувшие сутки в медучреждения госпитализировали трех гражданских жителей. В Харьковском районе ранен мужчина 56 лет. В Богодуховском – женщина 84 лет, а также 13-летний парень. Подросток находится в тяжелом состоянии.

В ОВА подчеркивают, что на линии столкновения продолжаются боевые действия.

"Наши защитники надежно удерживают позиции и продолжают уничтожать врага", — заметил Синегубов.

Напомним, в Изюме Харьковской области, которое с апреля оказалось в российской оккупации, сложилась катастрофическая ситуация. Из оккупированного города около десяти тысяч жителей хотят уехать на подконтрольную Украине территорию. В частности, дело в том, что приближается зима, а в Изюме сложная ситуация с теплоснабжением.

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