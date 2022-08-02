Оккупанты обстреляли детский сад в Запорожской области: фото

Оккупант попал двумя снарядами в здание дошкольного учреждения. Уже во второй раз детсад Степногорска становится мишенью врага.
Российские захватчики обстреляли детский сад в Запорожской области.
Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в Telegram.
"Сегодня днем враг прицельно обстрелял детский сад поселка Степногорск. По предварительной информации, оккупант попал двумя снарядами в здание дошкольного учреждения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обстрела пострадавших нет.
"Это уже второй раз детсад Степногорска становится мишенью врага. Впервые в начале июня снаряд попал во двор учреждения. В целом поселок подвергается почти ежедневным обстрелам со стороны оккупанта", — заявили в ОВА.
Напомним, российские оккупанты обстреливают села, чтобы восстановить утраченные позиции.
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