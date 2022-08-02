Оккупанты обстреляли детский сад в Запорожской области: фото

Оккупант попал двумя снарядами в здание дошкольного учреждения. Уже во второй раз детсад Степногорска становится мишенью врага.

Российские захватчики обстреляли детский сад в Запорожской области.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в Telegram.

"Сегодня днем враг прицельно обстрелял детский сад поселка Степногорск. По предварительной информации, оккупант попал двумя снарядами в здание дошкольного учреждения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела пострадавших нет.

"Это уже второй раз детсад Степногорска становится мишенью врага. Впервые в начале июня снаряд попал во двор учреждения. В целом поселок подвергается почти ежедневным обстрелам со стороны оккупанта", — заявили в ОВА.

Напомним, российские оккупанты обстреливают села, чтобы восстановить утраченные позиции.

Оккупанты уничтожили бассейн, где тренировался украинский прыгун в воду из Мариуполя

Читайте также: