Оккупанты обстреляли девять областей – есть пострадавшие и разрушения: как прошла ночь в регионах

Областные государственные администрации отчитались, какая ситуация в регионах по состоянию на утро субботы, 4 ноября, и как прошла ночь в городах Украины.

Черниговщина

За сутки – 8 обстрелов (61 взрыв). Враг стрелял из артиллерии и минометов по Корюковскому, Новгород-Северскому и Черниговскому районам. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина

Ночью россияне совершили два обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 45 взрывов из артиллерии и РСЗО. Обстрелам подверглись Великописаревская и Юнаковская громады. Предварительно – без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 24 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 116 взрывов – из минометов, артиллерии, РСЗО и атаки дронов-камикадзе (2 взрыва). Обстрелам подверглись Краснопольская, Белопольская, Хотинская, Великописаревская, Путивльская, Зноб-Новгородская, Дружбовская, Глуховская, Середино-Будская, Эсманская громады.

В Зноб-Новгородской громаде в результате минометных обстрелов сгорел жилой дом. Середино-Будская громада: в результате минометного обстрела повреждены два жилых дома.

Запорожская область

Оккупанты ударили ракетой по Заречному. В результате вражеской атаки ранены 9 местных жителей. Всем оперативно оказана необходимая медицинская помощь.

Всего за прошедшие сутки враг нанес 126 ударов по 26 городам и селам области. 102 артобстрела пришлись по территории Орехова, Новоандреевки, Новоданиловки, Малиновки, Преображенки, Левадного, Полтавки, Луговского, Роботиного, Степного, Пятихаток, Плавней, Приморского и других населенных пунктов на линии огня.

Также военнослужащие России осуществили 22 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Новодаровке, Ольговскому, Красному, Белогорью, Малой Токмачке, Левадному, Полтавке, Луговскому и Малым Щербакам и обстреляли из РСЗО Степногорск. Поступило 43 сообщения о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры.

Днепропетровщина

Ночью под огнем вражеской артиллерии снова была Никопольщина. Агрессор бил по Красногригорьевской и Марганецкой громадам. Более полудесятка снарядов попали по тамошним населенным пунктам. Погибших и пострадавших нет. Последствия выясняются.

Семь раз в течение вчерашнего дня агрессор обстреливал Никопольщину. Выпустил более трех десятков артиллерийских снарядов. Попал по Мировской и Марганецкой громадам. Но больше всего досталось самому Никополю. Пострадал 51-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждены 13 гаражей и 6 автомобилей. Изуродованы 8 частных домов, 6 хозяйственных построек, линии электропередач, коммунальное предприятие.

Харьковщина

На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Плетеневка, Волчанск Чугуевского района и Бологовка Купянского района. На Купянском направлении наши защитники отразили около 10 атак врага у Синьковки и Ивановки.

Противник нанес авиационные удары в районах Новоселовки, Петропавловки, Новоосинового и Песчаного. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Каменка, Красное Первое, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Берестово.

Вчера днем оккупанты обстреляли г. Волчанск Чугуевского района. Зафиксировано попадание в фундамент ранее разрушенного жилого дома, повреждено здание на территории завода.

Также вчера враг нанес ракетный удар ракетой Х-38 по г. Купянск, поврежден объект инфраструктуры. Вечером было обстреляно с. Благодативка Купянского района, информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Данные уточняются.

Луганщина

Захватчики возобновили наступательные действия на Стельмаховку, но без успехов. За прошедшие сутки враг нанес удары по Надежде и территории Серебрянского лесничества. За сутки противник совершил 136 обстрелов (538 снарядов).

Донетчина

Под огнем оккупантов за минувшие сутки – 13 населенных пунктов: Авдеевка, Курахово, Селидово, пгт Кураховка, пгт Курдюмовка, с.Иванополье, с.Карловка, с.Ласточкино, с.Нетайлово, с.Новоселовка Первая, с.Новоукраинка, с.Соловьево.

Повреждены 14 жилых домов (из них 1 – многоквартирный), 4 ЛЭП, газопровод, 3 хозяйственные постройки, гражданский автомобиль.

Николаевщина

Вчера днем и сегодня ночью фиксировались артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет. Также в эту ночь вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по с. Дмитровка Куцурубской громады. Без пострадавших.

Херсонщина

За сутки по области противник совершил 97 обстрелов (516 снарядов), из них по г. Херсон – 8 обстрелов (15 снарядов). Рашисты попали в районы 33 населенных пунктов области.

Вчера утром враг обстрелял с. Днепровское. Травмы средней тяжести получила 68-летняя женщина. Ее доставили в больницу.

После обеда оккупанты обстреляли центральную часть Херсона. Под огонь попали трое мужчин, находившихся на улице. У 72-летнего херсонца диагностировали ранения брюшной полости и бедра, у 62-летнего – травмированная нога и спина. Еще один горожанин, 60 лет, получил ранение голени. Пострадавших госпитализировали.

Всего за сутки по области: 5 человек получили ранения.

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