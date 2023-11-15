Оккупанты обстреляли девять областей Украины – есть жертвы и разрушения: как прошла ночь в регионах

Ночь против 15 ноября в большинстве областей Украины прошла относительно спокойно.

Областные государственные администрации отчитались, какая ситуация в регионах по состоянию на утро среды, 15 ноября, и как прошла ночь в Украине.

Черниговщина

За сутки – 4 обстрела (46 взрывов). Враг стрелял из минометов, АГС, зафиксированы пуски неуправляемых авиационных ракет, обстрелы Корюковского, Новгород-Северского и Черниговского районов. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина

Вчера в течение дня россияне совершили 21 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 121 взрыв. Под обстрелами были Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Новослободская, Путивльская, Эсманская, Середино-Будская громады. Без последствий.

Запорожская область

За прошедшие сутки зафиксировано 114 ударов по 21 населенному пункту, обошлось без пострадавших. 96 артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Роботиного, Новоандреевки, Новоданиловки, Левадного, Полтавки, Белогорья, Каменского, Плавней, Пятихаток и других прифронтовых городов и сел.

Враг бил из РСЗО по Магдалиновке, Роботиному и Новодаровке, совершил 14 БПЛА-атак по Гуляйполю, Волшебному, Малиновке, Левадному, Луговскому, Малой Токмачке, Новодаровке и Малым Щербакам, а также авиационный удар по Новодаровке. Поступили 14 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Днепропетровщина

Дважды за ночь оккупанты обстреляли Никопольщину. Агрессор избивал из тяжелой артиллерии. Полдесятка выстрелов произвел по районному центру и Марганецкой громады. Люди – невредимы.

Громко было и в Кривом Роге. Без жертв. Последствия уточняются.

Наутро враг снова атаковал Никополь. Попал по городу двумя дронами-камикадзе. Предварительно – погибших и пострадавших нет. Данные о последствиях уточняются.

Вчера днем враг 11 раз избивал по Никопольщине. Применил дроны-камикадзе и артиллерию. Больше всего атаковал районный центр. Ранения получили двое мужчин. Один из них погиб. Ему было 26 лет.

Повреждены девятиэтажка, 4 частных дома, 2 авто и линия электропередач. Целили оккупанты и по Марганецкой, Мировской и Покровской сельской громадах. В последней изуродованы 4 двухэтажки и линия электропередач. Прошло без пострадавших.

Харьковщина

На Слобожанском направлении артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Ветеринарному Харьковскому району, Старице, Бударке Чугуевского района. На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки, где наши воины отразили 8 атак.

Противник нанес авиационные удары возле населенных пунктов Ольшана Купянского и Чернещина Изюмского района. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово. В результате обстрела с применением КАБ с. Чернещина Изюмского района поврежден частный дом, произошел пожар.

В с. Казачья Лопань Харьковского района обстрелом повреждены 3 жилых дома, получили ранения мужчины 70 и 77 лет, госпитализированы в состоянии средней тяжести. Также в пгт. Казачья Лопань обстрелом повреждена газовая труба, отключено от газа 320 абонентов.

В с. Ивашки Богодуховского района минометным обстрелом поврежден зерноочистительный комплекс ЗАО, произошел пожар.

В результате обстрела Волчанска Чугуевского района поврежден частный дом. В с. Григоровка Изюмского района взорвался гражданский автомобиль ВАЗ-2107. Погиб мужчина 33 лет, мужчина 35 лет получил ранение и был госпитализирован.

Луганщина

Российские штурмы прошедших суток охватили Надежду и Серебрянский лес, успеха у захватчиков не было. За сутки противник совершил 132 обстрела (532 снаряда).

Донетчина

По населенным пунктам области россияне совершили 18 обстрелов. Под огнем рашистов: Авдеевка, Железное, пгт Кураховка, пгт Южное, с.Николаевка, с.Степное, с.Тоненькое, с.Яблоновка, Курахово, Селидово, Торецк. Повреждены 45 жилых домов (из них 12 – многоквартирные), 2 хозяйственные постройки, ЛЭП. За сутки в Донецкой области: трое раненых.

Николаевщина

Вчера враг наносил артиллерийские удары по г. Очаков, в результате чего повреждено административное здание. Пострадавших нет.

Также вчера вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по окраине с. Дмитровка Куцурубской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина

За сутки по области противник совершил 81 обстрел (571 снаряд), из них по г. Херсон противник совершил 5 обстрелов (18 снарядов).

Оккупанты попали в районы 34 населенных пунктов области; учреждение исполнения наказаний в Херсонском районе; пункт несокрушимости и здание учебного заведения в Бериславском районе.

Сегодня утром россияне обстреляли жилые дома в Корабельном районе Херсона. Пострадала 54-летняя женщина, ее доставили в медучреждение каретой "скорой".

Также рашисты покрыли огнем Осокоровку Нововоронцовской громады. Пострадали муж и жена. В момент обстрела они находились дома. Им оказывают медицинскую помощь.

В результате вражеских артиллерийских обстрелов г. Берислав ранения получила 49-летняя женщина. Врачи оказывают ей необходимую помощь.

В результате обстрелов Херсона ранения получила 61-летняя женщина. Врачи оценивают состояние потерпевшей как средней тяжести.

В Новорайске на российской взрывчатке взорвался мужчина. Пострадавший – 48-летний житель Запорожья, наступил на неизвестный взрывной предмет. В результате детонации пострадавший получил взрывную травму и потерял часть ноги. Его состояние оценивают как тяжелое. Сейчас мужчина находится в медучреждении. Всего за сутки в области 7 человек получили ранения.

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