Оккупанты обстреляли девятиэтажку в Запорожской области — фото

Россияне совершили очередную атаку по Запорожской области 6 августа – в результате вражеских обстрелов в одной из девятиэтажек Орехова произошел пожар.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области.

В результате вражеских обстрелов в Орехов произошел пожар в девятиэтажном жилом доме на общей площади 450 кв.м.

По словам спасателей, сложность работы заключалась в том, что город постоянно находится под обстрелом со стороны оккупационных войск и то, что пожар в доме происходил в квартирах с 5 по 9 этаж.

оккупанты обстреляли девятиэтажку в Орехове.

оккупанты обстреляли девятиэтажку в Орехове.

оккупанты обстреляли девятиэтажку в Орехове.

"Во время работы спецтехники начался повторный обстрел Орехова, что значительно усложнило работу чрезвычайников, поэтому чтобы не подвергать личный состав опасности, сотрудники ГСЧС прекратили работы на высоте. Пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. От ГУ ГСЧС привлекалось 12 спасателей и 3 единицы", – говорится в сообщении.

Напомним, в Хмельницкой области погиб спасатель во время ликвидации последствий удара.

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