Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: 2 погибших, 19-летняя девушка – в тяжелом состоянии

Из-за вражеских обстрелов в Синельниковском районе погибли 2 человека, еще 1 – ранен.
Российские оккупанты в воскресенье, 11 сентября, нанесли удары по территории Днепропетровской области.
Об этом информирует ГСЧС региона.
Так, из-за вражеских обстрелов в Синельниковском районе погибли 2 человека, еще 1 – ранен.
К вечеру россияне обстреляли Великомихайловскую громаду Синельниковского района. Погибли мужчина и женщина. 19-летняя девушка в больнице – в тяжелом состоянии. Был прилет и по Зайцевской громаде. Данные о масштабах разрушений выясняются.
Ракетами враг попал по энергетической инфраструктуре области. Произошли пожары. В некоторых общинах исчез свет. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Также спасатели завершили обследовать территорию после ракетного удара по центру Днепра, произошедшего накануне ночью.
Повреждены 33 частных дома и многоэтажки. В частности, 4 админздания, торговый и бизнес-центры, магазины, кафе. Побили 11 автомобилей и котельную. 1 двухэтажное здание частично разрушено.
Напомним, во время воздушной тревоги часть областей Украины осталась без электричества.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на циничный ракетный обстрел объекта инфраструктуры в Харькове.
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