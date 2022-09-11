Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: 2 погибших, 19-летняя девушка – в тяжелом состоянии

Из-за вражеских обстрелов в Синельниковском районе погибли 2 человека, еще 1 – ранен.

Российские оккупанты в воскресенье, 11 сентября, нанесли удары по территории Днепропетровской области.

Об этом информирует ГСЧС региона.

Так, из-за вражеских обстрелов в Синельниковском районе погибли 2 человека, еще 1 – ранен.

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К вечеру россияне обстреляли Великомихайловскую громаду Синельниковского района. Погибли мужчина и женщина. 19-летняя девушка в больнице – в тяжелом состоянии. Был прилет и по Зайцевской громаде. Данные о масштабах разрушений выясняются.

Ракетами враг попал по энергетической инфраструктуре области. Произошли пожары. В некоторых общинах исчез свет. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Также спасатели завершили обследовать территорию после ракетного удара по центру Днепра, произошедшего накануне ночью.

Повреждены 33 частных дома и многоэтажки. В частности, 4 админздания, торговый и бизнес-центры, магазины, кафе. Побили 11 автомобилей и котельную. 1 двухэтажное здание частично разрушено.

Напомним, во время воздушной тревоги часть областей Украины осталась без электричества.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на циничный ракетный обстрел объекта инфраструктуры в Харькове.

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