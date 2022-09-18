Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: есть погибшие и раненые (фото)

Россияне стреляли "Градами" и тяжелой артиллерией. Направили на мирных людей более 60 снарядов.

Российские оккупационные войска после обеда 18 сентября обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Двое мужчин погибли. Еще двое мужчин и женщина ранены. Такие неутешительные предварительные данные после массового обстрела Никопольского района", — написал он.

По словам Резниченка, "россияне после обеда четыре раза ударили по трем общинам района — Покровской, Красногригоревской и Никопольской".

"Стреляли "Градами" и тяжелой артиллерией. Направили на мирных людей более 60 снарядов. В общинах есть разрушения. Их масштабы уточняются. На месте работают спасатели и полиция", — добавил глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, на днях Россия 6 раз за ночь обстреляла Днепропетровщину, горячее всего было в Никополе (фото).

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