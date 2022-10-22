Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: больше всего пострадал Никополь

В ночь на 22 октября российская армия атаковала Никопольский район на Днепропетровщине. Оккупанты акрили огнем две общины: Марганецкую и Никопольскую.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

По предварительной информации, люди не пострадали.

Больше всего от вражеских атак досталось Никополю. Россияне обстреляли город из РСЗО и тяжелой артиллерии. В результате ударов изуродовано более 20 домов и несколько газопроводов.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Также оборваны линии электропередач. Почти одна тысяча семей осталась без света. Энергетики уже чинят сети, подчеркнул руководитель области.

Как сообщалось, утром субботы, 22 октября, воздушную тревогу объявили на территории всей страны. Людей просят пройи до укрытий и находиться там до объявления о ее окончании.

Во время воздушной тревоги ночью Россия обстреляла Черкасскую область. Ракетный удар был подтвержден в ОВА. "Тревога" в регионе длилась 3 часа. 18 мин — от 00:21 до 03:39.

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