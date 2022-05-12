Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из "Ураганов": есть жертвы

Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из "Ураганов": есть жертвы

Утром 12 мая российские оккупанты из "Ураганов" обстреляли Зеленодольскую общину в Днепропетровской области. Пострадали Зеленодольск и Большая Костромка.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

По предварительной информации, один человек погиб, один ранен.

"Били как раз тогда, когда люди шли на работу. Один погибший, один раненый. Разрушен объект энергетической инфраструктуры", — отметил Резниченко.

Напомним, в Днепре переименовали почти 20 улиц, названия которых были связаны со страной-агрессором Россией.

Вечернее обращение Владимира Зеленского за 11 мая

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