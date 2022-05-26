Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии

Оккупанты ударили по Апостоловской общине на Днепропетровщине, людей не зацепило.

В ночь на 26 мая российские оккупанты обстреляли из артиллерии Криворожский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь более-менее. Однако в Криворожском районе снова стреляли. В полночь враг ударил из артиллерии по Апостоловской общине. Людей не зацепило", — написал он.

Напомним, в Днепропетровской области 25 мая украинские военные сбили вражеский беспилотник.

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