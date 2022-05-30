Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии

Армия РФ обстреляла Зеленодольскую и Апостоловскую общины в Днепропетровской области.
Российские оккупанты в ночь на 30 мая обстреляли Криворожский район Днепропетровской области из артиллерии.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Ночь с затяжной тревогой... Били по Зеленодольской и Апостоловской общинам. Люди не пострадали", — написал он.
Напомним, на Днепропетровщине российские оккупанты обстреляли церковь. Это уже второй случай в области, когда армия РФ попала по храму.
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