Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии

Армия РФ обстреляла Зеленодольскую и Апостоловскую общины в Днепропетровской области.

Российские оккупанты в ночь на 30 мая обстреляли Криворожский район Днепропетровской области из артиллерии.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь с затяжной тревогой... Били по Зеленодольской и Апостоловской общинам. Люди не пострадали", — написал он.

Напомним, на Днепропетровщине российские оккупанты обстреляли церковь. Это уже второй случай в области, когда армия РФ попала по храму.

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