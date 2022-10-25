Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из "Градов", артиллерии и дронов-камикадзе

Оккупанта обстреляли три общины в Никопольском районе.

В ночь на 25 октября армия Российской Федерации атаковали "Градами", тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе Никопольский район на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Оккупанта обстреляли три общины: Никопольскую, Марганецкую и Мировскую. По словам главы ОВА, предварительно люди не пострадали.

В результате вражеских атак повреждены дома, автомобили, пищевое предприятие и водопровод.

"В других районах области всю ночь гудели сирены. Но обошлось без обстрелов. И в эту минуту спокойно", — подчеркнул Резниченко.

Как сообщалось в сводке Генштаба, РФ пытается наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Бахмут, Белогоровка, Верхнекаменское, Иванград, Клищиевка, Спорное, Соледар, Марьинка и Невельское Донецкой области.

Читайте также: