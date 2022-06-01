Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: повреждена линия электропередачи

Россия снова обстреляла Зеленодольскую общину, люди не пострадали.
В ночь на 1 июня российские оккупанты из артиллерии обстреляли Зеленодольскую общину в Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Ночь без тревог, но с обстрелами. Враг снова попал из артиллерии по Зеленодольской общине. Люди не пострадали ", — написал он.
Резниченко добавил, что в Широковской общине работают электрики. Там ремонтируют линию, поврежденную вчерашней минометной атакой в одном из сел.
Напомним, в Днепропетровской области во время проверки обнаружили две АЗС, которые завышали цены на горючее. Одну из них уже оштрафовали на 96,8 тысячи гривен.
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