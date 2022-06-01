Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: повреждена линия электропередачи

Россия снова обстреляла Зеленодольскую общину, люди не пострадали.

В ночь на 1 июня российские оккупанты из артиллерии обстреляли Зеленодольскую общину в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь без тревог, но с обстрелами. Враг снова попал из артиллерии по Зеленодольской общине. Люди не пострадали ", — написал он.

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Резниченко добавил, что в Широковской общине работают электрики. Там ремонтируют линию, поврежденную вчерашней минометной атакой в одном из сел.

Напомним, в Днепропетровской области во время проверки обнаружили две АЗС, которые завышали цены на горючее. Одну из них уже оштрафовали на 96,8 тысячи гривен.

Единственную базу преступлений российских оккупантов запускают уже на этой неделе

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