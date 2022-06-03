Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: пропал газ и свет

Россияне каждый день обстреливают Днепропетровщину из артиллерии.

Российские оккупанты в ночь на 3 июня из артиллерии обстреляли Зеленодольскую общину в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Обошлось без пострадавших.

"В Марьянском, которое вечером сильно пострадало из-за вражеской атаки, работают специалисты – восстанавливают газ и свет", — добавил Резниченко.

Напомним, в Днепропетровской области осудили преступников, которые насиловали и снимали в порно шестерых несовершеннолетних в возрасте от 3 до 9 лет. Среди причастных – матери, которые принуждали к такой деятельности своих детей.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 2 июня

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