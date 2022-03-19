Оккупанты обстреляли дом в Луганской области, погибли женщина и двое детей

Оккупанты обстреляли дом в Луганской области, погибли женщина и двое детей

Медики пытались реанимировать детей, однако это не удалось.

Оккупанты 19 марта обстреляли жилой дом в Рубежном Луганской области. Два ребенка и женщина погибли под завалами.

Об этом сообщает ГСЧС.

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"В результате обстрела произошло разрушение жилого дома в городе Рубежное, что на Луганщине, под завалами оказались люди. На место происшествия прибыло пожарно-спасательное подразделение ГСЧС Луганской области", — говорится в сообщении.

Из-под завала сначала достали двоих детей без признаков жизни. Несмотря на попытки спасателей совершить сердечно-легочную реанимацию и вернуть детей к жизни, медики "скорой" констатировали смерть детей.

Под завалами спасатели обнаружили еще женщину и ребенка. Женщина не выжила. К счастью, ребенка удалось спасти. Его состояние стабильное.

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