Оккупанты обстреляли Донбасс из ракет, "Ураганов" и артиллеры: в ОВА рассказали о последствиях

В ночь на 24 сентября россияне обстреливали общины Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области.

В течение минувших суток армия агрессорки России убила двух мирных жителей Донбасса: в Бахмуте и Красногоровке. Кроме того, трое мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

В Покровском районе россияне ударили ракетами С-300 по Николаевке в Новогродовской общине. В результате атаки повреждены две двухэтажки и пять частных домов. Армия РФ нанесла удар по Кураховому с РСЗО. А Успеновка и Анновка получили ракетные удары. Россияне повредили частные дома.

Кроме того, в результате боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция. Покровская община оказалась без воды.

Утром 24 сентября артобстрел потерпел Авдеевку. Повреждены админздания АКХЗ и жилые дома в старой части города. Раненые и погибшие.

В Краматорском районе под обстрел попала Дружковка. Повреждены жилые дома. С места обстрела эвакуированы 7 человек. Постоянные обстрелы были в Светлодарском обществе, однако без пострадавших.

Фото: facebook/Павел Кириленко

В полиции сообщили, что враг применил против мирного населения ракеты, РСЗО "Ураган", артиллерию. Уничтожены и повреждены 25 гражданских объектов: 18 жилых домов, фильтровальная станция, территория коксохимического завода, пешеходный мост.

Напомним, начались 213 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. ВСУ отразили атаки россиян у Соледара и Авдеевки, поражены пункты управления врага и склады. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 24 сентября.

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