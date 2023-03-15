Оккупанты обстреляли Донецкую область: повреждено 8 многоэтажек (фото)

Более 1 тысячи жителей остались без электричества.

Поздним вечером вторника, 14 марта, захватчики обстреляли Курахово. Повреждены 8 многоэтажек и трансформаторная подстанция.

Обошлось без жертв, сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко на своем Telegram-канале.

Более 1 тысячи абонентов остаются без электричества. Электроснабжение возобновят, когда разрешит ситуация с безопасностью, отметил он.

Через некоторое время после обстрела Курахового жители Краматорска сообщили в соцсетях, что слышали 15-17 взрывов.

Напомним, в Сумской области за сутки произошло более полусотни "прилетов". Пострадал частный жилой дом.

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