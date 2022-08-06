Оккупанты обстреляли два района на Днепропетровщине: несколько тысяч человек остались без света (фото)

Российские захватчики не перестают обстреливать Никопольский и Криворожский районы на Днепропетровщине.
После полуночи оккупанты обстреляли из "Градов" Никопольский район, а из ствольной артиллерии — Криворожский. Готели российские террористы по жилым кварталам.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
В Никополе зафиксировали 20 прилетов реактивных снарядов. В результате атаки повреждено 11 пятиэтажек, до 40 частных домов, детский сад, а также дом детского творчества. Кроме того, выведен из строя газовод, водовод и электросеть. Несколько тысяч человек остались без света. В настоящее время работают аварийные бригады.
По словам главы ОВА, из-за атаки армии государства-террористки трое жителей города получили ранения. В больницы попал 58-летний мужчина.
В Криворожском районе враг ударил по Зеленодольскому обществу. В Марьянском перебита линия электропередач. Без света осталась часть села. Резниченко отмечает, что, по предварительным данным, люди не пострадали.
Напомним, в ночь на 6 августа во время объявленной воздушной тревоги в Харькове и Никополе раздались взрывы.
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