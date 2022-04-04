Оккупанты обстреляли эвакуационную колонну на Луганщине: из Попасной людей вывезти невозможно (фото)

Людей призывают немедленно эвакуироваться.
Российская армия обстреляла эвакуационную колонну в Луганской области. Несмотря на это сегодня, 4 апреля, удалось эвакуировать почти тысячу человек.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, из-за постоянных обстрелов из Попасной людей вывезти не удалось. Для оставшихся в населенном пункте завезут несколько тонн гуманитарной помощи: еду, лекарства, средства гигиены. Полицейские развезут ее в бомбоубежища.
"Не медлите – надо уезжать! Из Луганщины сегодня эвакуировано почти 1000 человек! Который день я прошу вас – скорее принимайте решение, время ехать в безопасность пришло! Уберегите своих детей!" – подчеркнул Гайдай.
Напомним, что российские захватчики готовятся к огромному прорыву в Луганской области. Гайдай заявил, что враг "будет просто уничтожать все на своем пути".
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