Оккупанты обстреляли Горняк в Донецкой области: есть погибшие и много раненых

В крайне тяжелом состоянии 16-летний парень.
Российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Донбасу. В результате чего два человека погибли, еще восемь получили ранения.
Об этом на своей странице в соцсети написал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Как отмечается, оккупанты уготовили по Горняку в Донецкой области. В результате чего два человека погибли, еще восемь получили ранения, в том числе — 16-летний парень, он в крайне тяжелом состоянии.
“Россияне атаковали город сегодня около 16 часов – попали в жилую застройку. Повреждены две многоэтажки и 43 частных дома на пяти улицах. Очередной целенаправленный и осознанный удар по гражданским, очередное военное преступление россиян. Враг стремится убить больше украинцев. В таких обстоятельствах правильный выбор — эвакуироваться из Донетчины в более безопасные регионы Украины. Не подвергайте себя смертельной опасности. Эвакуируйтесь”, — подчеркнул Вадим Филашкин.
Напомним, что ВСУ показали яркое уничтожение оккупантов под Крынками.
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