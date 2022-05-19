Оккупанты обстреляли город Бахмут: ГСЧС из-под завалов достает людей (фото)

В Донецкой области чрезвычайники работают на месте поврежденных жилых и административных зданий.

Разрушения они получили в результате обстрела, который произвели российские оккупанты.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Как стало известно, утром 19 мая военные преступники обстреляли авиацией город Бахмут. В результате чего поврежден 5-этажный дом, административное здание, разрушение также частично получил частный дом. Из-под завалов спасатели вытащили шестерых человек.

“К проведению аварийно-спасательных работ по разбору завалов привлекались отделения спасателей. Из-под завалов высвобождены 6 человек, из них один ребенок”, — рассказали в пресс-службе МВД Украины.

Напомним, что в Днепре посреди улицы нашли противопехотную мину.

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