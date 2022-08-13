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Оккупанты обстреляли "Градами" и "Ураганами" Днепропетровщину: в ОВА показали фото последствий

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Оккупанты обстреляли "Градами" и "Ураганами" Днепропетровщину: в ОВА показали фото последствий

Армия Российской Федерации снова обстреляла Днепропетровщину.

Российские войска ударили по двум районам области: Никопольскому и Криворожскому. Никополь враг обстрелял из "Градов". По Криворожскому району оккупанты страны агрессорки ударили из "Ураганов".

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Оккупанты направили по жилым кварталам Николполя 30 реактивных снарядов из "Градов". В результате вражеской атаки в городе было повреждено 11 многоэтажных, 13 частных домов и детский сад. Кроме того, выведен из строя газопровод и линия электропередач. На месте работают аварийные бригады.

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Российские войска обстреляли Криворожский район из "Ураганов". Досталось Зеленодольскому и Апостоловскому общинам.

По словам руководителя ОВА, и в Никополе, и в Криворожском районе обошлось и пострадавшим.

© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, начались 171 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Россияне пытаются наступать на Краматорском и Авдеевском направлении, продолжаются боевые действия. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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