Оккупанты обстреляли "Градами" село Новые Петровцы под Киевом

Пострадавших, к счастью, нет.

В Киевской области оккупанты обстреляли "Градами" поселок Новые Петровцы. Полицейские Вышгородского района фиксируют повреждения.

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Об этом сообщила полиция Киевской области.

В результате обстрела произошло возгорание поля и повреждена автозаправочная станция.

"Пожар удалось ликвидировать. Пострадавших, к счастью, нет. На месте происшествия работают полицейские Вышгородского района и фиксируют последствия обстрела", — говорится в сообщении.

Напомним, несколько дней назад оккупанты также обстреливали поселок Новые Петровцы. В результате очередного обстрела оккупантами села в Киевской области погиб 2-летний ребенок, еще четыре человека получили ранения.

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