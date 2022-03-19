Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Оккупанты обстреляли "Градами" село Новые Петровцы под Киевом

Дата публикации
Просмотры
6480
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты обстреляли "Градами" село Новые Петровцы под Киевом

Полиция Киевской области

Пострадавших, к счастью, нет.

В Киевской области оккупанты обстреляли "Градами" поселок Новые Петровцы. Полицейские Вышгородского района фиксируют повреждения.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

В результате обстрела произошло возгорание поля и повреждена автозаправочная станция.

"Пожар удалось ликвидировать. Пострадавших, к счастью, нет. На месте происшествия работают полицейские Вышгородского района и фиксируют последствия обстрела", — говорится в сообщении.

Напомним, несколько дней назад оккупанты также обстреливали поселок Новые Петровцы. В результате очередного обстрела оккупантами села в Киевской области погиб 2-летний ребенок, еще четыре человека получили ранения.

Читайте также:

Следующая публикация