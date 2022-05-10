Оккупанты обстреляли гражданский автомобиль вблизи Запорожья: один человек погиб

Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство.
В результате артиллерийского обстрела российскими войсками автомобиля с гражданскими вблизи Запорожья один человек погиб и один получил ранения.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, 9 мая вблизи с. Белогорье Пологовского района на блокпосту оккупантов под вражеский обстрел попал автомобиль с двумя гражданскими.
В результате прямого попадания снаряда автомобиль взорвался. Пассажир авто скончался на месте, водитель получил ранения.
При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, россияне назначили " губернатором" Запорожской области экс-нардепа-регионала Балицкого.
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