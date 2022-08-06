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Оккупанты обстреляли громаду Сумской области: зафиксировано около 40 "прилетов" (фото)

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© Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий
© Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий
© Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий
© Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий
© Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий
© Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий
© Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Оккупанты продолжают обстреливать Сумскую область.

Утром, 6 августа, России нанесла удары по Белопольскому обществу. Отмечается, что четыре раза с 05:30 враг открывал огонь по разным территориям громады. В общей сложности зафиксировано около 40 "прилетов" из минометов и артиллерии.

Об этом сообщил руководитель Сумской ОВ Дмитрий Живицкий.

По предварительным данным, есть разрушение домохозяйств у гражданских людей. Подробности атаки Живицкий пообещал предоставить позже.

Накануне около 22:00 армия агрессорки России вела минометный огонь по Середино-Будской громаде. Зафиксировано 11 "прилетов".

© Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий
Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Как сообщалось, в ночь на 6 августа около 03:30 враг нанес ракетные удары по Николаеву. В результате атаки оккупантов ранения получили два человека. Кроме того, повреждены жилые здания.

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