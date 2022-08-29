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Оккупанты обстреляли Харьков кассетными снарядами – Терехов

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Оккупанты обстреляли Харьков кассетными снарядами – Терехов

Фото: Associated Press

С шести утра в Харькове слышали взрывы.

Под ударом российской оккупационной армии оказался частный сектор Киевского района.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

По его данным, оккупанты произвели обстрел кассетными снарядами. Информации о погибших или раненых в результате утренней атаки РФ на город на 07:15 не поступало.

Первые взрывы в Харькове слышали в 06:02, воздушную тревогу в городе и области объявили в 06:23.

Напомним, российские войска обстреляли населенные пункты Харьковской области из РСЗО, убив женщину и ранив мужчину.

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