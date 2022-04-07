Оккупанты обстреляли Харьков, Изюмское направление – критическое: Синегубов описал ситуацию в области

В то же время он заверил, что оснований для эвакуации жителей Харькова нет, однако продолжается эвакуация из Лозовой и Барвенкового.

Российские войска 7 апреля обстреляли из артиллерии жилые районы Харькова – Алексеевку, Салтовку, ХТЗ. В результате обстрела пострадали 14 человек, одна женщина погибла.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

"Враг от своего бессилия продолжает атаковать мирное население. Несколько минут назад получили прилеты ракетами по одному из районов города", – отметил он.

Он также сообщил о передаче очередной партии тепловизоров и других принадлежностей для украинских бойцов на передовой.

"Изюмское направление остается критическим. Враг будет пытаться перебросить туда большое количество техники, которую наши ВСУ, поверьте, уничтожают ежедневно. Также сегодня в Харьковском районе Силы специальных операций ВСУ уничтожили одну из вражеских установок "Град" вместе с экипажем", – сообщил Синегубов.

"Еще раз подчеркну, что оснований для эвакуации жителей Харькова нет. Продолжаем эвакуацию из города Лозовая и Барвенково", – добавил глава области.

Напомним, ранее 7 апреля в Генштабе ВСУ сообщили, что на Слобожанском направлении российские войска активно наращивают системы управления и связи в интересах наступательной группировки.

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