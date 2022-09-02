Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300: стало известно о последствиях и разрушениях (фото)

Дата публикации
Просмотры
829
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300: стало известно о последствиях и разрушениях (фото)

Фото: Министерство внутренних дел Украины

В Харькове полиция документирует последствия ракетного удара, нанесенного российскими кафирами.

Российские оккупанты 2 сентября нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова. В результате чего повреждены здания спорткомплекса и автомобили.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Как стало известно, во время ракетных обстрелов россияне повредили здания спорткомплекса и автомобили. На земле образовалась воронка диаметром восемь метров и глубиной четыре метра. Впрочем, пострадавших, к счастью, нет.

По словам начальника взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области Владимира Безрука, в ходе осмотра места происшествия установлено, что ночью произошло попадание ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300.

©

Напомним, что в море в Одесской области сдетонировала российская мина.

Читайте также:

Телемарафон | Спецвыпуск ТСН 15:00 за 2 сентября 2022 года

Телемарафон | Спецвыпуск ТСН 15:00 за 2 сентября 2022 года

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация