Оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300: стало известно о последствиях и разрушениях (фото)

Российские оккупанты 2 сентября нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова. В результате чего повреждены здания спорткомплекса и автомобили.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

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Как стало известно, во время ракетных обстрелов россияне повредили здания спорткомплекса и автомобили. На земле образовалась воронка диаметром восемь метров и глубиной четыре метра. Впрочем, пострадавших, к счастью, нет.

По словам начальника взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области Владимира Безрука, в ходе осмотра места происшествия установлено, что ночью произошло попадание ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300.

Напомним, что в море в Одесской области сдетонировала российская мина.

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