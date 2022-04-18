Оккупанты обстреляли Харьков: снаряды упали на территорию детских площадок, погибли два человека

Российские оккупанты продолжают обстрелы города Харьков.
18 апреля 2022 года около 11:50 российские оккупанты обстреляли Основянский район г. Харькова. Снаряды упали на территорию детских площадок возле жилых домов.
В результате обстрела погибли два человека: мужчина и женщина.
Также поврежден ряд жилых домов.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Досудебное расследование осуществляется СВ Управления СБУ в Харьковской области.
Напомним, оккупанты ночью обстреляли храм в Харькове.
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