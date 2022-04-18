Оккупанты обстреляли Харьков: снаряды упали на территорию детских площадок, погибли два человека

Оккупанты обстреляли Харьков: снаряды упали на территорию детских площадок, погибли два человека

Российские оккупанты продолжают обстрелы города Харьков.

18 апреля 2022 года около 11:50 российские оккупанты обстреляли Основянский район г. Харькова. Снаряды упали на территорию детских площадок возле жилых домов.

В результате обстрела погибли два человека: мужчина и женщина.

Также поврежден ряд жилых домов.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование осуществляется СВ Управления СБУ в Харьковской области.

Напомним, оккупанты ночью обстреляли храм в Харькове.

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