Оккупанты обстреляли Харьковщину, есть раненный: Синегубов рассказал детали (фото)

Россияне продолжают обстреливать Харьковщину и за минувшие сутки, 10 октября, обстреливали населенные пункты Купянского, Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов.

Армия России целенаправленно била по объектам инфраструктуры жизнеобеспечения Харьковщины ракетами С-300.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По данным властей, в Купянске в результате обстрелов 10 октября вспыхнули пожары, повреждены три частных дома. В результате обстрелов в Харьковском районе области ранения получил 52-летний мужчина, его госпитализировали.

В результате обстрелов армии РФ были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и как результат — обесточена большая часть Харькова и населенных пунктов области.

В то же время, энергетики и специалисты ГСЧС оперативно ликвидировали неполадки и в течение суток электроснабжение возобновили. Также за вчера было обезврежено 404 взрывоопасных предмета.

"На линии столкновения продолжаются боевые действия, наши военные наносят врагу ощутимые потери. Продолжаем работать на нашу победу!", — сообщил чиновник.

Напомним, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в Харьков постепенно возвращаются мирные жители, выехавшие из города в начале войны. Ежедневно в областной центр только поездами возвращается около двух тысяч человек. Кроме того, есть и приезжающие на собственном автотранспорте.

Как сообщалось, российские атаки на крупные города Украины являются признаками российского гнева и мести, говорят эксперты по внешней политике. По мнению старшего научного сотрудника Совета по международным отношениям Чарльза Купчана, вчерашние обстрелы означают, что Кремль "удваивает", а не пересматривает свою стратегию в войне против Украины.

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