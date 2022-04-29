Оккупанты обстреляли Харьковщину из "Градов" и "Смерчей"

За сутки российские оккупанты обстреляли Харьков 16 раз.

Дважды враг нанес удар по области из реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч".

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона "Единые новости".

"За сутки мы насчитали 16 обстрелов, два из них — из РСЗО "Град" и "Смерч", — сказал Синегубов.

По его словам, обстрелов самого города Харьков за последнюю неделю стало меньше, однако находиться на улице до сих пор очень опасно. Среди мирного населения каждый день есть жертвы.

Синегубов также отметил, что за прошедшие сутки под обстрелы врага попали Дергачи, Чугуев и Золочев. В то же время самой "горячей" точкой продолжает быть город Изюм. Следует отметить, что там оккупанты имеют наибольшие потери.

По словам главы Харьковской ОВА, в области работают над восстановлением критической инфраструктуры. В частности, в Чугуеве возобновили водоснабжение, а в Дергачах — электричество для 1,5 тысяч потребителей.

Напомним, "Укрзализныця" опубликовала график движения бесплатных эвакуационных поездов из Харькова на 29 апреля.

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