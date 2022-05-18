Оккупанты обстреляли Харьковскую область, но ВСУ контратакуют: какая ситуация в регионе

Оккупанты обстреляли Харьковскую область, но ВСУ контратакуют: какая ситуация в регионе

Российские войска в течение 18 мая обстреляли Циркуны, Прудянку, Ольхуватку в Харьковской области, а также районы самого областного центра. Однако украинские военные освободили от захватчиков населенный пункт Дементиевка.

В результате обстрелов Харьковской области пострадали три человека. В окрестностях Харькова оккупанты ударили по Салтовке и Пятихаткам, где тоже пострадали три человека.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Люди массово возвращаются в Харьков и деоккупированные населенные пункты области. Однако сказать, что это абсолютно безопасно, еще не можем", – отметил глава области.

Он напомнил, что в ночь на 18 мая вражеские снаряды попадали в Киевском районе Харькова и обстрелы продолжились днем.

Синегубов также сообщил об обстрелах российскими войсками украинских позиций с территории РФ, однако в ответ работают ВСУ. Оккупанты сосредоточились на обороне своих позиций.

"Украинские защитники продолжают успешно контратаковать. Сегодня наши бойцы освободили от оккупантов населенный пункт Дементиевка", – сказал глава области.

Он проинформировал, что сейчас в Харьковской области продолжается активная работа над восстановлением критической инфраструктуры, чтобы подать газ, воду и электричество в уцелевшие помещения.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, 18 мая в Харьковской области российские войска пытались проводить контратаки для возобновления утраченных позиций. По результатам наступления украинских войск освобожден населенный пункт Дементиевка. Противник ведет наступление в районе населенного пункта Тернова, боевые действия продолжаются.

В Харькове некуда возвращаться людям, жившим в метро из-за обстрелов

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