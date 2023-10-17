Оккупанты обстреляли Херсон – есть попадания в жилую зону и раненые (фото)

Оккупационные войска РФ в очередной раз обстреляли Херсон во вторник, 17 октября. В результате атаки есть попадание в жилую зону, ранены пять человек.

Как сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, оккупанты обстреляли Днепровский район города с временно оккупированного левого берега.

"В результате очередного массированного обстрела Херсона со стороны российских вражеских войск, по предварительной информации, ранены пять человек. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

Поврежден автомобиль после удара по Херсону 17 октября / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Последствия удара по Херсону 17 октября / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил, что в результате обстрела пострадали двое работников охранной фирмы, которые находились в служебном автомобиле.

Еще один раненый – 47-летний мужчина. Его госпитализировали в отделение хирургии с осколочными ранениями обеих голеней. Состояние пострадавшего – средней тяжести.

Напомним, в ночь на 17 октября оккупанты ударили дронами по Одесчине — фото последствий попадания.

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