Оккупанты обстреляли Херсон фосфорными боеприпасами (видео) — ЦНС

Нанося удар по освобожденному украинскими войсками городу, россияне, очевидно, применили запрещенные международной конвенцией снаряды.
В пятницу, 23 декабря, российские оккупанты нанесли удары по Херсону из реактивной и ствольной артиллерии. При этом они, возможно, применили запрещенные фосфорные боеприпасы.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, опубликовав соответствующее видео.
В ЦНС напомнили, что российские войска ежедневно терроризируют Херсон и районы на правом берегу Днепра после того, как эти территории освободили ВСУ.
Сегодня оккупанты нанесли удары по городу, используя фосфорные боеприпасы.
"Применение фосфорных бомб и других снарядов с белым фосфором вблизи и внутри населенных пунктов запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны. Однако россияне и дальше продолжают подтверждать свое реноме террористов, атакуя гражданское население", — говорится в сообщении.
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