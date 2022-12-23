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Оккупанты обстреляли Херсон фосфорными боеприпасами (видео) — ЦНС

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Оккупанты обстреляли Херсон фосфорными боеприпасами (видео) — ЦНС

иллюстративное изображение / Фото: https://donpress.com

Нанося удар по освобожденному украинскими войсками городу, россияне, очевидно, применили запрещенные международной конвенцией снаряды.

В пятницу, 23 декабря, российские оккупанты нанесли удары по Херсону из реактивной и ствольной артиллерии. При этом они, возможно, применили запрещенные фосфорные боеприпасы.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, опубликовав соответствующее видео.

В ЦНС напомнили, что российские войска ежедневно терроризируют Херсон и районы на правом берегу Днепра после того, как эти территории освободили ВСУ.

Сегодня оккупанты нанесли удары по городу, используя фосфорные боеприпасы.

"Применение фосфорных бомб и других снарядов с белым фосфором вблизи и внутри населенных пунктов запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны. Однако россияне и дальше продолжают подтверждать свое реноме террористов, атакуя гражданское население", — говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты 21 декабря 60 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

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Дата публикации
Просмотры
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