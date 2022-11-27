Оккупанты обстреляли Херсон: ударили по линиям передач, питающим областной центр

Электросети, поврежденные российскими обстрелами, починили менее чем за полчаса.

Российские войска нанесли удар по линиям электропередач в Херсоне, питающим недавно освобожденный областной центр.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"Только что рас** попали в линии электропередач, которые питают город. Специалисты "Херсоноблэнерго" уже работают над их восстановлением", — написал он.

Позже Янушевич написал, что менее чем через полчаса украинским энергетикам удалось починить поврежденные электросети. Электроэнергию в дома жителей Херсона удалось вернуть.

Он отметил, что украинские специалисты сделали невозможное и всего через две недели в городе начало появляться электричество. С 26 ноября в областном центре начали поэтапно подключать бытовых пользователей. Около 5% жителей уже были со светом.

Янушевич добавил, что энергетики работают над тем, чтобы вернуть свет во все дома города.

Напомним, 26 ноября сообщалось, что в Херсоне наладили электроснабжение впервые после деоккупации. В ОП заявили, что сначала подключают объекты критической инфраструктуры, а затем бытовых пользователей.

Во время отступления российские войска покинули областной центр без электричества и воды. В частности, оккупанты взорвали ЛЭП и заявили о "теракте", якобы совершенном украинскими диверсантами.

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