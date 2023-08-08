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Оккупанты обстреляли Херсонщину 342 снарядами: есть попадание в дома и "Пункт незламності"

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Оккупанты обстреляли Херсонщину 342 снарядами: есть попадание в дома и "Пункт незламності"

Российские войска устроили 63 обстрела по Херсонщине за 7 августа/Фото иллюстративное / Фото: Офис генерального прокурора

В результате вражеских атак есть жертва и раненые.

Российские войска 68 раз обстреляли Херсонскую область в течение 7 августа, попав по жилым кварталам и убив человека.

Об этом глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил в Сети 8 августа.

Так, во время обстрелов захватчики выпустили по Херсонщине 342 снаряда из минометов, артиллерии, танков и атаковали из БПЛА. Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области.

По самому Херсону оккупанты выпустили 18 снарядов и попали в здание "Пункту незламності".

В результате вражеских атак погиб один человек, еще 13 человек получили ранения.

Напомним, как сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, российские захватчики обстреливают правобережье Херсонщины, когда не имеют другого успеха. Враг сосредотачивается на скоплении людей: супермаркет, библиотека, больница. Именно эти объекты в последние дни находятся под плотной атакой оккупантов. Гуменюк объяснила, что таким образом россияне давят на местных жителей, чтобы остановить ВСУ.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Не поняли, почему так светло! После обстрела в Херсоне пылала 9-этажка"

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Дата публикации
Просмотры
257
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