Оккупанты обстреляли Херсонщину: один человек погиб, еще 4 ранены

Оккупанты обстреляли Херсонщину: один человек погиб, еще 4 ранены

Российские окупанты 3 мая нанесли удар по территории Кочубеевской территориальной громады на Херсонщине.

В результате обстрелов населенных пунктов Кочубеевской громады погиб человек. Еще четыре человека были ранены.

Об этом сообщает пресс-служба громады.

"В результате вечернего обстрела территорий населенных пунктов громады есть 4 раненых и один человек к сожалению погиб. Относительно степеней ранений информация уточняется", — говорится в сообщении.

Напомним, что вечером 3 мая оккупанты обстреливали ракетами многие области: в Киевской, Львовской, Винницкой и Кировоградской областях были слышны взрывы. Кроме того, российские оккупанты впервые с начала войны нанесли ракетный удар по Закарпатью.

Также российские войска нанесли ракетный удар по Арцизу в Одесской области.