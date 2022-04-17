Оккупанты обстреляли Херсонщину системами залпового огня

Обошлось без жертв и пострадавших.

Российские оккупанты нанесли несколько обстрелов системами залпового огня по прифронтовым селам Херсонской области и в районе сел Криворожского района. В результате обстрелов повреждения получили некоторые дома и фермы. Жертв нет.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

При этом ситуация в Кривом Роге и Криворожском регионе стабильна и находится под контролем ВСУ.

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"Мы также восстанавливаем жизнедеятельность населенных пунктов севера Херсонской области, освобожденных украинской армией от оккупантов", — отметил Вилкул.

Ранее стало известно, что в Херсонской области военные 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода уничтожили 3 бронированных автомобиля "Тигр" и одну боевую машину пехоты — БМП 3. Колонна российской техники двинулась из временно оккупированного села в сторону украинских войск. Военные заметили колонну и с помощью противотанкового ракетного комплекса "Корсар" уничтожили ее.

Между тем окупационные войска не оставляют попыток создать на территории Херсонской области так называемую республику "ХНР". Захватчики заранее готовят протоколы о результатах "голосования", выгодных для оккупационных властей.

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