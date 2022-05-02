Оккупанты обстреляли храм Московского патриархата в Одессе — Данилов

В Одессе вечером 2 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по городской инфраструктуре.

Ракета попала в храм УПЦ Московского Патриархата.

Об этом в эфире телемарафона рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

“Что касается церкви – после атаки рашистов снесло крышу. К сожалению, в Одессе есть погибшие и раненые. Сегодня они, наверное, мстят за 2 мая. Вообще, их очень сложно понимать – почему Одесса. Они говорят, что любят этот город, но начинают его постепенно уничтожать”, — рассказал Алексей Данилов.

Напомним, что российские оккупанты ракетами обстреляли объект гражданской инфраструктуры в Одессе.

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