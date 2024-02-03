Оккупанты обстреляли и сбросили авиабомбу на Херсонщину: что известно о беспощадной атаке

Российские войска за сутки из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, танков, дронов и авиации выпустили по территории Херсонской области 218 снарядов. По Херсону — 49, также сбросили управляемую авиабомбу.

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

За сутки военные РФ 67 раз обстреляли Херсонщину, били по жилым кварталам населенных пунктов области. Повредили объекты критической инфраструктуры, учебные заведения, магазины и медицинское учреждение в областном центре и Херсонском районе, а также детский сад в Бериславском районе.

В результате российской вооруженной агрессии ранены семь человек, в том числе ребенок, сообщил Прокудин.

В МВА в свою очередь сообщили, что за прошедшие сутки российские войска 23 раза обстреляли населенные пункты Херсонской громады, использовали для этого 96 снарядов. Поражения зафиксировали в Херсоне, Садовом, Приднепровском, Степановке и Инженерном. Три человека ранены, в том числе 17-летний подросток.

Кроме того, днем армия РФ дважды атаковала село Ингулец Херсонской области, в результате чего ранены женщина и мужчина.

Напомним, накануне российские военные обстреляли Херсонскую область, попав в жилые кварталы населенных пунктов. Из-за атаки есть жертва и пострадавшие.

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