Оккупанты обстреляли из артиллерии Богодуховскую громаду на Харьковщине: один человек погиб

В результате обстрела поврежден автомобиль, в котором находились три человека.
1 мая 2022 года около 11:30 российские оккупанты произвели артиллерийский обстрел Богодуховской громады на Харьковщине.
В результате обстрела поврежден автомобиль, в котором находились три человека. Женщина и мужчина получили ранения. Другая женщина скончалась на месте.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Досудебное расследование осуществляется следователями СО Управления СБУ в Харьковской области.
Напомним, харьковские работники социального центра под обстрелами вывозили детей без родителей на более безопасную территорию.
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