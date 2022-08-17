Оккупанты обстреляли из артиллерии громаду на Сумщине: 17 "прилетов"

В среду, 17 августа, российские войска обстреляли деревню в Эсманской громаде Сумской области.
оккупанты вели огонь из ствольной артиллерии. Зафиксировано 17 "прилетов". Русские били по мирным людям и гражданским объектам.
Об этом сообщил глава Сусской ОВА Дмитрий Живицкий.
По его словам, в частном секторе повреждены окна и заборы. В человеческих домах обломками попробовало стены снарядов. Кроме того, зафиксировано разрушение в помещениях школы и дома культуры. Повреждена линия электропередач.
По словам руководителя области, информация о пострадавших уточняется.
Как сообщалось, в армии страны-агрессорки России не уменьшаются интересы к югу Украины. В частности, в ночь на 17 августа звучали воздушные тревоги, а также были попадания в нескольких регионах. Россияне обстреляли Николаев ракетами С-300, Одесщину – Х-22.
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