Оккупанты обстреляли из артиллерии громаду на Сумщине: 17 "прилетов"

В среду, 17 августа, российские войска обстреляли деревню в Эсманской громаде Сумской области.

оккупанты вели огонь из ствольной артиллерии. Зафиксировано 17 "прилетов". Русские били по мирным людям и гражданским объектам.

Об этом сообщил глава Сусской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, в частном секторе повреждены окна и заборы. В человеческих домах обломками попробовало стены снарядов. Кроме того, зафиксировано разрушение в помещениях школы и дома культуры. Повреждена линия электропередач.

По словам руководителя области, информация о пострадавших уточняется.

Как сообщалось, в армии страны-агрессорки России не уменьшаются интересы к югу Украины. В частности, в ночь на 17 августа звучали воздушные тревоги, а также были попадания в нескольких регионах. Россияне обстреляли Николаев ракетами С-300, Одесщину – Х-22.

Читайте также: