Оккупанты обстреляли из артиллерии Торецк в Донецкой области: есть погибшие

Сегодня, 4 февраля, россияне нанесли удары с артиллерии по городу Торец Донецкой области. В результате обстрела погиб человек, еще двое гражданских госпитализированы.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"По меньшей мере, один человек погиб и 2 ранены в результате сегодняшнего обстрела Торецка. Около часа дня россияне обстреляли город из артиллерии — попали в жилую застройку", — сообщил детали Филашкин.

Пострадавших доставили в медицинские учреждения. Последствия обстрела устанавливаются.

В полиции Донецкой области сообщили, что россияне 3 февраля обстреляли восемь населенных пунктов Донбасса. Всего совершили 12 атак и повредили девять гражданских объектов.

По информации полиции, Авдеевка выдержала пять авиаударов, в результате обстрела в городе разрушен многоквартирный дом, а по Гродовке российские войска ударили с РСЗО "Смерч" и повредили частный дом.

Напомним, оккупанты обстреляли Херсонскую область, попав в жилые кварталы населенных пунктов – есть жертва и пострадавшие.

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