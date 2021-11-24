Оккупанты обстреляли из минометов позиции украинских пограничников на Донбассе

При обстреле никто из личного состава пограничников не пострадал.
Сегодня утром, 24 ноября, пророссийские боевики обстреляли из минометов позиции пограничников на блокпоста первого оборонительного рубежа "Марьинка".
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
"Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают пренебрегать договоренностями о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения. Сегодня, после 9 часов утра, были обстреляны позиции пограничников на блокпоста первого оборонного рубежа "Марьинка", расположенном на дорожном коридоре "Донецк – Курахово", — говорится в сообщении пограничников.
В ГНСУ отмечают, что при обстреле боевиками применены минометы калибра 82 мм. Зафиксировано попадание трех мин в места несения службы пограничных нарядов. В результате обстрела никто из личного состава пограничников не пострадал, повреждены фортификационные сооружения.
Напомним, Российская Федерация сконцентрировала на границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, о чем на прошлой неделе заявил президент Владимир Зеленский. Об эскалации РФ на границе с Украиной также сообщают европейские разведывательные данные.
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