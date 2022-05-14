Оккупанты обстреляли из минометов Сумскую область с территории России

Российские войска вечером 14 мая обстреляли из минометов Великописаревскую громаду Сумской области. К счастью, жертв нет.
При этом обстрелы оккупанты устроили с территории России.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Сумщина. Сегодня вечером с территории россии враги обстреляли Великописаревскую громаду. Около 6 выстрелов из миномета. Человеческих жертв нет", – говорится в сообщении.
Напомним, 13 мая российские войска обстреляли приграничье Сумской области неуправляемыми авиационными ракетами.
В Генштабе ВСУ в тот же день сообщали, что захватчики били по гражданским объектам Сумской области.
Читайте также: