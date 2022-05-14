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Оккупанты обстреляли из минометов Сумскую область с территории России

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Оккупанты обстреляли из минометов Сумскую область с территории России

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Российские войска вечером 14 мая обстреляли из минометов Великописаревскую громаду Сумской области. К счастью, жертв нет.

При этом обстрелы оккупанты устроили с территории России.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Сумщина. Сегодня вечером с территории россии враги обстреляли Великописаревскую громаду. Около 6 выстрелов из миномета. Человеческих жертв нет", – говорится в сообщении.

Напомним, 13 мая российские войска обстреляли приграничье Сумской области неуправляемыми авиационными ракетами.

В Генштабе ВСУ в тот же день сообщали, что захватчики били по гражданским объектам Сумской области.

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