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Оккупанты обстреляли из реактивных систем Днепропетровщину: появились подробности и фото разрушений

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Оккупанты обстреляли из реактивных систем Днепропетровщину: появились подробности и фото разрушений

Российские оккупанты ночью 5 августа дважды обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине.

Оккупанты обстреляли из реактивных систем Никополь и Мировскую громаду. В результате были разрушены частные домовладения и газопровод.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, оккупанты били со стороны села Водяное Запорожской области. Ракеты прилетели в частный сектор Никополя. Разрушение получили частные дома, хозяйственные постройки, автомобили, сгорел автобус на одном из предприятий.

“В Мировской громаде в результате ракетного удара повреждения получили ряд домов и газопровод. Погибшие и пострадавшие в Никопольском районе отсутствуют. На местах происшествия работают следователи и взрывотехники. Полицейские фиксируют все военные преступления России, документируют каждый факт российской агрессии. По собранным материалам следователи открыли уголовное производство по ст. 438 (“Нарушение законов и обычаев войны”) УК Украины”, — рассказали в пресс-службе Нацполиции.

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© Национальная полиция Днепропетровской области
Фото: Национальная полиция Днепропетровской области

Напомним, что правоохранители поймали на взятке двух чиновников Одесского регионального филиала "Укрзализныци".

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