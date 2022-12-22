Оккупанты обстреляли из РСЗО Часов Яр: погиб один человек, еще двое ранены

Враг использовал реактивные системы залпового огня для удара по городу.

Российские захватчики обстреляли Часов Яр в Донецкой области из реактивных систем залпового огня, в результате чего погиб один человек, еще двое - получили ранения.

Об этом сообщил замруководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.

"Часова Яр, Донетчина. Враг использовал реактивные системы залпового огня для удара по городу. Погиб один человек, еще два — ранены", — отметил он.

Также читайте США имеют три варианта окончания войны в Украине – WP

Также, по словам Тимошенко, повреждены многоквартирные дома.

На месте работают экстренные службы.

Напомним, министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что с помощью террора и шантажа Кремль не "выторгует" переговоры. Россиянам не удастся украинцев ни запугать, ни погрузить во тьму и холод.

Шойгу заврался: потери РФ на войне "низкие", но мобилизация продолжается

Читайте также: