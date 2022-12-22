Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты обстреляли из РСЗО Часов Яр: погиб один человек, еще двое ранены

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
239
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты обстреляли из РСЗО Часов Яр: погиб один человек, еще двое ранены

Фото: Telegram-канал Павла Кириленко

Враг использовал реактивные системы залпового огня для удара по городу.

Российские захватчики обстреляли Часов Яр в Донецкой области из реактивных систем залпового огня, в результате чего погиб один человек, еще двое - получили ранения.

Об этом сообщил замруководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.

"Часова Яр, Донетчина. Враг использовал реактивные системы залпового огня для удара по городу. Погиб один человек, еще два — ранены", — отметил он.

Также, по словам Тимошенко, повреждены многоквартирные дома.

На месте работают экстренные службы.

Напомним, министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что с помощью террора и шантажа Кремль не "выторгует" переговоры. Россиянам не удастся украинцев ни запугать, ни погрузить во тьму и холод.

Шойгу заврался: потери РФ на войне "низкие", но мобилизация продолжается

Шойгу заврался: потери РФ на войне "низкие", но мобилизация продолжается

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
239
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация